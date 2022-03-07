Глава Євроради зателефонував Зеленському та Путіну

Голова Євроради Шарль Мішель зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та президенту РФ Володимиру Путіну 7 березня, повідомляє Корреспондент.

"Обговорили загрозу ядерним об'єктам, обстріли цивільної та критичної інфраструктури. Повинні це зупинити. Порушив питання членства України в ЄС. Народ України цього гідний", - повідомив Зеленський у Twitter про переговори.

Провівши чергові переговори з Президентом Європейської ради @eucopresident . Обговорили загрозу ядерним об'єктам, обстріли цивільної та критичної інфраструктури. Маємо це зупинити. Порушивши питання членства ???????? у #ЄС . Народ України цього гідний. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2022

Путін, у свою чергу, розповів Мішелю, що "основна загроза в Україні походить від націоналістів" , пише РИА Новости. За його словами, "батальйони націоналістів перешкоджають евакуації, застосовують насильства щодо мешканців та здійснюють провокації" .

"Військові РФ застосовують усі зусилля для збереження життя та порятунку мирних людей в Україні", - цитує російського президента ТАРС.

Путін також закликав ЄС зробити "реальний внесок" у порятунок людей і чинити тиск на Київ з метою "змусити його поважати гуманітарне право".

Шарль Мішель про переговори з Зеленським написав у Twitter, що ЄС твердо стоїть на боці України у зусиллях щодо полегшення гуманітарних страждань, спричинених російською агресією, та забезпечення ядерної безпеки.

Щодо переговорів з Путіним, то глава Євроради зазначив, що ЄС рішуче засуджує російську агресію проти України.

"Закликав президента РФ негайно припинити бойові дії та забезпечити гуманітарний безпечний прохід та доступ до допомоги. Наголосив на необхідності забезпечення безпеки та захисту ядерних об'єктів в умовах бойових дій в Україні. Домовилися підтримувати подальші контакти", - додав чиновник.