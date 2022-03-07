Венедиктова оголосила підозру "золотому голосу Росії"
Російському співаку Миколі Баскову оголошено підозру в посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Про це, посилаючись на генеральну прокурорку України Ірину Венедиктову, повідомляє Ділова столиця.
"Своїми діями ви пропагували, виправдовували війну, запросили смерть до України, і цей факт ми проігнорувати права не маємо. Адже ви добре розумієте (думаю, краще за нас в Україні), що ваш заклик, поширений у соціальних мережах — це мільйони "інфікованих" вашою "думкою" громадян РФ. Частина з них прийшла до нашого дому з метою покінчити з нами, інші втратили своїх дітей, а хтось вам просто повірив і вирішив у руки взяти зброю", — звернулася вона до Баскова на своїй сторінці у Facebook.
Посадовиця процитувала допис співака в Instagram:
"Рішення про проведення спеціальної військової операції ухвалено відповідно до ст. 51 частини 7 Статуту ООН, яка передбачає невід'ємне право на індивідуальну або колективну самооборону".
"Ви від кого, Миколо Вікторовичу, оборонятися зібралися? Що ви знаєте про долю Луганська та Донецька? Бачу, ви досконало оволоділи навичками комп'ютерної грамотності та навчилися суто по-піонерськи користуватися функцією "copy/paste". Нижче ваші слова, які очевидно вам хтось із кремлівських кабінетів переслав, а ви свідомо розмістили на своїй персональній сторінці: "Росія, визнавши ЛНР та ДНР, "має повне право взяти на себе захист цих республік". Яких республік? Луганськ та Донецьк — це Україна", — наголосила генпрокурорка.
Вона зазначила, що тепер процесуальний статус Миколи Баскова на території України — підозрюваний.
"Суд, вивчивши позицію слідства та прокуратури, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про ваш арешт. Для вас це в практичній площині означає, що в найближчому майбутньому ви будете затримані правоохоронними органами тієї країни, кордон якої ви перетнете", — сказала Ірина Венедиктова.
Баскову оголосили підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).