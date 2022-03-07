Венедиктова оголосила підозру "золотому голосу Росії"

Російському співаку Миколі Баскову оголошено підозру в посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України﻿. Про це, посилаючись на генеральну прокурорку України Ірину Венедиктову, повідомляє Ділова столиця.

"Своїми діями ви пропагували, виправдовували війну, запросили смерть до України, і цей факт ми проігнорувати права не маємо. Адже ви добре розумієте (думаю, краще за нас в Україні), що ваш заклик, поширений у соціальних мережах — це мільйони "інфікованих" вашою "думкою" громадян РФ. Частина з них прийшла до нашого дому з метою покінчити з нами, інші втратили своїх дітей, а хтось вам просто повірив і вирішив у руки взяти зброю" , — звернулася вона до Баскова на своїй сторінці у Facebook.

Посадовиця процитувала допис співака в Instagram: "Рішення про проведення спеціальної військової операції ухвалено відповідно до ст. 51 частини 7 Статуту ООН, яка передбачає невід'ємне право на індивідуальну або колективну самооборону" .

"Ви від кого, Миколо Вікторовичу, оборонятися зібралися? Що ви знаєте про долю Луганська та Донецька? Бачу, ви досконало оволоділи навичками комп'ютерної грамотності та навчилися суто по-піонерськи користуватися функцією "copy/paste". Нижче ваші слова, які очевидно вам хтось із кремлівських кабінетів переслав, а ви свідомо розмістили на своїй персональній сторінці: "Росія, визнавши ЛНР та ДНР, "має повне право взяти на себе захист цих республік". Яких республік? Луганськ та Донецьк — це Україна" , — наголосила генпрокурорка.

Вона зазначила, що тепер процесуальний статус Миколи Баскова на території України — підозрюваний.

"Суд, вивчивши позицію слідства та прокуратури, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про ваш арешт. Для вас це в практичній площині означає, що в найближчому майбутньому ви будете затримані правоохоронними органами тієї країни, кордон якої ви перетнете" , — сказала Ірина Венедиктова.

Баскову оголосили підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).