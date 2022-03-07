СБУ: дезертирство серед російських військових стає масовим
Дезертирство серед російських окупантів стає масовим. Загарбники тікають з війська навіть по дорозі в Україну. Про це СБУ розповів полонений російський технік, головним завданням якого було вивезення несправних бойових машин РФ з України, повідомляє Новое время.
За його словами, він здійснив кілька "ходок" із Криму в Херсонську та Миколаївську області та чудово бачив масштаби дезертирства.
"Багато хто втікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже. Навіть збройні сили проти. Нам погрожують 7 роками тюрми і це єдине, що тримає", — зізнається окупант.
Він також сказав, що навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальонно-тактичної розвідувальної групи, безсила:
"Вони просто самоусунулися. Не дають конкретних завдань, просто про щось говорять в індивідуальному порядку".