СБУ: дезертирство серед російських військових стає масовим

Дезертирство серед російських окупантів стає масовим. Загарбники тікають з війська навіть по дорозі в Україну.﻿ Про це СБУ розповів полонений російський технік, головним завданням якого було вивезення несправних бойових машин РФ з України, повідомляє Новое время.

За його словами, він здійснив кілька "ходок" із Криму в Херсонську та Миколаївську області та чудово бачив масштаби дезертирства.

"Багато хто втікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже. Навіть збройні сили проти. Нам погрожують 7 роками тюрми і це єдине, що тримає" , — зізнається окупант.

Він також сказав, що навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальонно-тактичної розвідувальної групи, безсила:

"Вони просто самоусунулися. Не дають конкретних завдань, просто про щось говорять в індивідуальному порядку".