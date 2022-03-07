Орбан: Угорщина заборонила транзит зброї в Україну через свою територію
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан оголосив про указ, який забороняє транспортувати зброю до України через територію Угорщини, повідомляє Дзеркало тижня.
"Це попереджувальний сигнал про те, що воєнні дії все ближче і ближче підходять до території Угорщини", – заявив Орбан.
Орбан оголосив про таке рішення після засідання оперативного штабу національної безпеки. Він також очікує збільшення кількості біженців з України та поставив завдання готуватися допомагати українцям.
"Ми намагаємося зупинити війну та дати старт переговорам, які забезпечать мир", – сказав Орбан.