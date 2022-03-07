Орбан: Угорщина заборонила транзит зброї в Україну через свою територію

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан оголосив про указ, який забороняє транспортувати зброю до України через територію Угорщини, повідомляє Дзеркало тижня.

"Це попереджувальний сигнал про те, що воєнні дії все ближче і ближче підходять до території Угорщини" , – заявив Орбан.

Орбан оголосив про таке рішення після засідання оперативного штабу національної безпеки. Він також очікує збільшення кількості біженців з України та поставив завдання готуватися допомагати українцям.