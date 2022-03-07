Прем'єр Японії "застовпив" за Токіо Південні Курили

Південна частина Курильських островів є споконвічною японською територією.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час дебатів у парламенті країни, повідомляє Ділова столиця.

"Підхід Японії полягає в тому, що ми вважаємо південні Курильські острови нашими споконвічними територіями, а також територіями, на які розповсюджується суверенітет нашої країни" , — сказав Кісіда.

Раніше, 28 лютого, директор департаменту МЗС Японії Хідекі Уяма заявив, що Росія окупувала південні Курили.