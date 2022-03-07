Росія не з'явилася до суду ООН на розгляд позову України про геноцид

У Міжнародному суді в Гаазі розпочалося слухання за позовом Києва з метою припинення неспровокованого вторгнення російських військ в Україну. Представники Москви на засідання не з’явилися, повідомляє Радіо Свобода.

Суд ООН відкрив справу 7 березня.

Україна домагається ухвали суду, щоб Росія "негайно зупинила військові операції", розпочаті Москвою 24 лютого, "заявленою метою яких РФ назвала запобігання геноциду" у районах Луганської та Донецької областей, де підтримувані Росією сили воюють з урядовими військами з 2014 року.

Київ називає ці заяви сфабрикованим приводом, який президент Росії Володимир Путін використовує для вторгнення в Україну.

Водночас генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що події, які відбуваються в окремих районах Донецької та Луганської областей, не підпадають під визначення геноциду.

"Геноцид – це злочин, який має чітке визначення, і використовувати це визначення слід відповідно до міжнародного права. Я думаю, це не той випадок", – сказав Ґутерріш.

Голова суду, американська суддя Джоан Е. Донох’ю, заявила, що Росія повідомила трибуналу, що не має наміру брати участь в усному судовому засіданні, яке, як очікується, триватиме два дні.

Юридичні аналітики кажуть, що навіть якщо суд задовольнить запит України, Росія навряд чи виконає його і припинить наступ, через який вже понад 1,5 мільйона українців втекли до сусідніх країн.

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