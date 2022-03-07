Залужний звернувся до війська та українців: "бліцкриг" не вдався

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українських захисників та подякував їм за боротьбу. Про це він написав у себе у Facebook.

"Дякую кожному і кожній із вас. Ви показали всьому світу, як слід боротися за свободу та рідну землю. Пишаюся бути з вами в одному строю. Воїни-герої, міста-герої – це наша реальність. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Ворог деморалізований та виснажений. Його плани на бліцкриг, зміну влади та зовнішньополітичного курсу України зруйновані", – пише Залужний.

За його словами, "російські окупаційні війська все ж таки продовжують нарощувати зусилля на південному напрямку і не залишають спроб оточення Києва" , використовуючи "складну оперативно-стратегічну обстановку" .

"Стійка оборона наших міст – Чернігова, Харкова, Миколаєва, Сум, Маріуполя – і національний опір не дозволяють противнику розвинути успіх. На скільки б кілометрів ворог не просунувся вглиб нашої території, утримати її він не зможе. Я закликаю мешканців окупованих районів долучатися до руху опору. У вас є зброя, боєприпаси та мотивація. Захистіть рідний дім!" – звернувся до українців Головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, що "українське небо героїчно охороняється повітряними силами та силами та засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ" .

"Вони вже завдали і продовжують завдавати значних втрат угрупованню засобів повітряного нападу противника. Основою нашого опору є, перш за все, мужність та майстерність українського солдата, який, незважаючи на значну чисельну перевагу ворога, самовіддано стримує наступ. Я звертаюся до командирів – бережіть особовий склад ! Ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці!" – наголосив Залужний.

Він також додав, що людське життя є найвищим пріоритетом для ЗСУ.