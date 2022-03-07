Макрон обурився рішенням Путіна про "зелені коридори"

Президент Франції Еммануель Макрон жорстко розкритикував російського диктатора Володимира Путіна у зв’язку з позицією РФ щодо "зелених коридорів" для виходу українського цивільного населення із зони бойових дій, повідомляє Ділова столиця.

Як пише Le Figaro, Макрон обурився тим, що Росія дає "зелені коридори" для українців не на територію, контрольовану українською армією. За день до цього він говорив з Путіним, зокрема про можливість для цивільного населення вийти з небезпечної зони.

Президент Франції назвав лицемірною пропозицію РФ надати захист цивільному населенню для того, щоб вивезти цих людей на територію Росії.