Levi Strauss заморозили діяльність у Росії

Фешн-рітейлер Levi Strauss припиняє комерційну діяльність у Росії, включаючи будь-які нові інвестиції. Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє Новое время.

"З огляду на величезні потрясіння, що відбуваються в регіоні, які роблять нормальний бізнес неможливим, LS&Co тимчасово зупиняє комерційну діяльність у Росії, включаючи будь-які нові інвестиції" , - йдеться у заяві.

У компанії додали, що у 2021 році виручка у Східній Європі становила близько 4% загальної чистої виручки компанії. При цьому половина виручки регіону припадала саме на РФ.

Також компанія виділить $300 000 гуманітарної допомоги для біженців у Східній Європі. Зокрема, компанія та Levi Strauss Foundation виділять $200 000 Міжнародному комітету порятунку, який допомагає підтримувати людей та сім'ї, переміщені внаслідок конфлікту. Бренд компанії Beyond Yoga виділить $100 000 організації CARE, що допомагає українським біженцям.

Також Levi Strauss & Co. передадуть піджаки, рюкзаки та теплий одяг для біженців.

Раніше з Росії пішов шведський модний рітейлер H&M. Також роботу на російському ринку призупинив іспанський концерн Inditex (Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho).