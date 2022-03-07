Нацполіція: росіяни обікрали відділення у Харківській області

В місті Ізюм Харківської області окупанти вирішили помародерствувати в будівлі поліції. Зламали двері, перетрусили все, винесли обігрівачі, жорсткі диски і навіть... канцелярію, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Про це розповів начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами 6 березня з 01:30 по 04:00 російські війська покинули відділ поліції 1-го Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Фото: Наслідки мародерства (facebook.com/Сергій Болвінов)

Після цього виявилося, що двері в усі службові кабінети відділу поліції зламані, обстановка в кабінетах порушена, сейфи зломані. Канцелярські прилади, обігрівачі, жорсткі диски з комп'ютерів викрадено.