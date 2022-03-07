Єврокомісія підготувала план ЄС щодо відмови від російської нафти та газу

У вівторок, 8 березня, Єврокомісія представить план ЄС щодо відмови від російських нафти та газу. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Новое время.

"Завтра Єврокомісія внесе пропозиції щодо того, як швидко позбутися нашої залежності від російського викопного палива" , — написала у Twitter фон дер Ляєн.

За її словами, це означає:

Диверсифікацію постачальників, перехід на зріджений природний газ та трубопровідний газ

Поповнення сили ЄС шляхом інвестування у відновлювані джерела енергії

Підвищення енергоефективності

Вона додала, що Єврокомісія також зосередиться на захисті споживачів та бізнесу.

"Ми повинні більш структурно, підготуватися до масового збільшення відновлюваних джерел енергії на нашому ринку електроенергії" , — написала політикиня.