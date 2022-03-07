Голова Сумської ОВА: РФ готує провокації, чекаємо на коридор
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти хочуть влаштувати провокації на своїй території. Також він пояснив, чому із Сум не можуть зараз евакуювати громадян, у тому числі й іноземців.
Про це він розповів на своєму Telegram-каналі.
За словами Живицького, росіяни зібрали автобуси біля міста Суджа Курської області РФ. Жителів цього населеного пункту, бабусь і дітей, зібрали для створення провокаційної картинки про евакуацію жителів міста Суми. Нібито це будуть евакуйовані українці І вони нібито хочуть потрапити на територію РФ.
"Запам'ятайте, росіяни. Жоден українець не перейде кордон у бік ворога. Ніякі гуманітарні конвої від вас ми приймати не будемо. Усі спроби заїхати до області з боку РФ будуть сприйматися як подальша спроба окупації", - підкреслив голова ОВА.
Також він пояснив, чому немає можливості зараз евакуювати місцевих жителів, у тому числі й іноземних студентів. Він зазначив, що зараз в Сумах чекають рішення про припинення вогню та організації "зелених коридорів" в результаті переговорів.
У Сумах чекають цієї можливості жінки, діти, літні люди, люди з проблемами здоров'я та вагітні.
"Ніякі студенти не виїжджають за кордон, вони не можуть цього зробити. І якщо таке відбувається, то це буде розглядатися як порушення українського законодавства", - підкреслив Живицький.