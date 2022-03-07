Центр прийому український біженців у Празі призупинив роботу
Центр прийняття українських біженців у Празькому конгрес-центрі переповнений і не прийматиме людей протягом наступної доби. Про це, з посиланням на міського голову столиці Чехії Зденека Гржіба, повідомляє Укрiнформ.
«Ми були вимушені оголосити про зупинку центру державної допомоги в Конгрес-центрі. Персонал вичерпаний, і нам більше нема звідки його взяти. Натиск перевищує можливості мегаполісу», - написав мер.
Він звернувся до міністра внутрішніх справ Віта Ракушана з проханням перерозподілити шукачів притулку по інших регіонах країни.
Пожежно-рятувальна служба Чеської Республіки написала, що
«через тривалий час очікування Празький регіональний центр допомоги (KACPU) не прийматиме нових біженців протягом наступних 24 годин. Реєстрація буде переспрямована до інших менш завантажених регіональних центрів допомоги». Служба організує при цьому відправку людей пожежними автобусами.
Прага також зіткнулась з проблемою щодо розміщення.
У неділю центр допомоги обслуговував 3284 особи. Загалом з моменту заснування через нього пройшло майже 12 тисяч біженців. Загалом, за оцінкою МВС ЧР станом 6 березня, до Чехії прибуло близько 100 тисяч українців.