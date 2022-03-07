Центр прийому український біженців у Празі призупинив роботу

Центр прийняття українських біженців у Празькому конгрес-центрі переповнений і не прийматиме людей протягом наступної доби. Про це, з посиланням на міського голову столиці Чехії Зденека Гржіба, повідомляє Укрiнформ.

«Ми були вимушені оголосити про зупинку центру державної допомоги в Конгрес-центрі. Персонал вичерпаний, і нам більше нема звідки його взяти. Натиск перевищує можливості мегаполісу» , - написав мер.

Він звернувся до міністра внутрішніх справ Віта Ракушана з проханням перерозподілити шукачів притулку по інших регіонах країни.

Пожежно-рятувальна служба Чеської Республіки написала, що «через тривалий час очікування Празький регіональний центр допомоги (KACPU) не прийматиме нових біженців протягом наступних 24 годин. Реєстрація буде переспрямована ​​до інших менш завантажених регіональних центрів допомоги». Служба організує при цьому відправку людей пожежними автобусами.

Прага також зіткнулась з проблемою щодо розміщення.

У неділю центр допомоги обслуговував 3284 особи. Загалом з моменту заснування через нього пройшло майже 12 тисяч біженців. Загалом, за оцінкою МВС ЧР станом 6 березня, до Чехії прибуло близько 100 тисяч українців.