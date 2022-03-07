Кориневич: Відсутність РФ на слуханнях у Гаазі не завадить суду перейти до обговорення

У Міжнародному суді ООН, що в нідерландській Гаазі, Україна просила запровадити тимчасові заходи і зобов’язати РФ зупинити свої військові дії на території нашої держави, повідомляє Укрінформ.

“Ми сьогодні тут разом з командою просили Міжнародний суд ООН видати наказ про застосування тимчасових заходів, яким зобов’язати РФ зупинити свої військові дії на території України. І не вчиняти будь-яких дій, які шкодитимуть ситуації на території України, утриматися від порушень Конвенції про геноцид 1948 року та інших питань пов’язаних із захистом прав людини” , - сказав постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, який очолив делегацію. ﻿

Він також припустив, що завтра слухання не відбудуться, оскільки завтра мала бути представлена позиція РФ, яка проігнорувала слухання.

“Але її відсутність ніяк не впливає. Суд вже може переходити до обговорення, обдумування, яким чином він буде видавати наказ про тимчасові заходи. І те, що РФ не з'явилася, ніяк не впливає” , - зазначив він.

Кориневич також наголосив, що Росія намагається виправдати свою агресію, перекручуючи реальність та звинувачуючи Україну в геноциді.

“РФ виправдовує свої дії проти України, зокрема, посиланням на нібито якийсь уявний, вдаваний, міфічний геноцид, який, цитую, “київський режим вчиняє проти людей на Донбасі”. Ми знаємо, що подібні твердження лунали з вуст представників РФ, зокрема, коли РФ приймала абсолютно протиправне, незаконне, нікчемне рішення про так зване визнання якихось об’єднань на території України 21 лютого цього року” , - підкреслив очільник делегації.

Як повідомлялось, судові засідання в Гаазі були призначені на 7 і 8 березня 2022 року з 10:00 до 13:00 за місцевим часом.

Варто зазначити, що в цьому випадку йдеться про слухання у справі щодо звинувачень у геноциді, відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.