ДСНС: у Макарові через авіаудар росіян загинули 13 людей
Російські війська завдали авіаційного удару по будівлі хлібозаводу в Макарові Київської області. В результаті загинули 13 осіб. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.
Йдеться, що сьогодні в результаті авіаудару снаряд потрапив на територію ДП "Макарівський хлібозавод", який не експлуатується.
"Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих. За попередньою інформацією всього знаходилося на території заводу близько 30 осіб", - йдеться в Telegram-повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу супермаркету в Харкові загинули чотири особи.