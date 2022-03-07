ДСНС: у Макарові через авіаудар росіян загинули 13 людей

Російські війська завдали авіаційного удару по будівлі хлібозаводу в Макарові Київської області. В результаті загинули 13 осіб.﻿ Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Йдеться, що сьогодні в результаті авіаудару снаряд потрапив на територію ДП "Макарівський хлібозавод", який не експлуатується.

"Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих. За попередньою інформацією всього знаходилося на території заводу близько 30 осіб" , - йдеться в Telegram-повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу супермаркету в Харкові загинули чотири особи.