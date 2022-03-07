Кабмін знизив ціну на газ для 12 українських ТЕС

Кабмін знизив ціну на газ для 12 українських ТЕС

Кабінет міністрів схвалив, що 12 українських ТЕС тепер матимуть змогу отримувати газ від НАК «Нафтогаз» за ціною 7 грн куб. м, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вкрай важливим фронтом роботи уряду та місцевої влади в умовах війни є забезпечення нормальної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, тих, хто постачає людям електроенергію, тепло та воду" , - сказав Шмигаль у відеозверненні в понеділок вдень.

У зв'язку з чим Кабмін прийняв рішення, що 12 українських ТЕС тепер зможуть отримувати газ від НАК «Нафтогаз» за ціною 7 грн за кубічний метр.

"Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, щоб стабільно продовжувати роботу та постачати українським сім'ям електроенергію, незважаючи на можливі перебої з постачанням вугільної продукції, що дуже важливо" , - наголосив прем'єр.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics