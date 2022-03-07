Кабмін знизив ціну на газ для 12 українських ТЕС
Кабінет міністрів схвалив, що 12 українських ТЕС тепер матимуть змогу отримувати газ від НАК «Нафтогаз» за ціною 7 грн куб. м, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Вкрай важливим фронтом роботи уряду та місцевої влади в умовах війни є забезпечення нормальної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, тих, хто постачає людям електроенергію, тепло та воду" , - сказав Шмигаль у відеозверненні в понеділок вдень.
У зв'язку з чим Кабмін прийняв рішення, що 12 українських ТЕС тепер зможуть отримувати газ від НАК «Нафтогаз» за ціною 7 грн за кубічний метр.
"Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, щоб стабільно продовжувати роботу та постачати українським сім'ям електроенергію, незважаючи на можливі перебої з постачанням вугільної продукції, що дуже важливо" , - наголосив прем'єр.