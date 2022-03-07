Телевежу Мелітополя захопили росіяни - мер

У Мелітополі Запорізької області міська телевежа, а також вежі радіозв'язку знаходяться під контролем російських військ.﻿ Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Укрiнформ.

"Міська телевежа, як і міські вежі радіозв'язку, знаходяться під контролем окупантів міста Мелітополя, тих людей, які на сьогодні по периметру контролюють місто - озброєних військ РФ" , - сказав він під час прямого ефіру у Фейсбуці.

Федоров також зазначив, що ні міська влада, ні будь-які органи державної влади не можуть контролювати контент.