Канада розширює антиросійські санкції через війну в Україні

Канада запроваджує санкції щодо десяти фізичних осіб із РФ у зв'язку з діями Росії в Україні. Про це заявив у понеділок канадський прем'єр Джастін Трюдо, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Канада оголошує про нові санкції щодо десяти фізичних осіб, причетних до цього невиправданого вторгнення. Серед них - колишні та чинні високопосадовці, олігархи та прихильники російського керівництва" , - заявив Трюдо під час пресконференції з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном та прем'єром Нідерландів Марком Рютте

Трюдо не назвав людей, проти яких запроваджуються обмежувальні заходи.

Канадський прем'єр уточнив, що ці заходи - доповнення до раніше введених санкцій, зокрема мита на імпорт російських та білоруських товарів.