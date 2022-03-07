Шольц пояснив виведення російських нафти та газу з-під санкцій

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що поставки енергоносіїв з Росії мають намір були виведені з-під санкцій. Оскільки поки немає інших способів забезпечити енергобезпеку Європи, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Наразі енергопостачання Європи для виробництва тепла, мобільності, електропостачання та промисловості не може бути забезпечено ніяким іншим способом" , - цитує Die Welt слова Шольца.

Він підкреслив, що енергопостачання має суттєве значення для надання державних послуг та повсякденного життя громадян Німеччини.

"Європа навмисно виключила постачання енергоносіїв з Росії з-під санкцій. Всі наші кроки розроблені таким чином, що вони чутливо вдаряють по Росії і є стійкими в довгостроковій перспективі" , - додав канцлер Німеччини.

Разом з тим канцлер підкреслив, що уряд Німеччини вже кілька місяців "на повній швидкості" працює зі своїми партнерами в ЄС і за його межами над розробкою альтернатив російської енергії.