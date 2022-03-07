РФ взяла в заручники більше 2 тисяч іноземних студентів – Верещук

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Росія фактично взяла в заручники 2046 іноземних студентів і блокує їхню евакуацію, повідомляє Українська правда.

﻿"Взяття в заручники іноземних студентів. Саме цим займаються росіяни в Україні, блокуючи їх евакуацію. Індія – 659 студентів, Китай – 160, Туреччина – 144, Нігерія – 400 студентів. Серед студентів є громадяни країн Близького Сходу, Середньої Азії, Африки, Південно-Східної Азії, включаючи ПАР, Казахстан, Сінгапур та Саудівську Аравію. Загалом 2046 іноземних студентів з 27 країн світу. Вони всі зараз застрягли в Сумах, Чернігові, Маріуполі, Херсоні саме через російські обстріли" , - написала Верещук у Facebook.

Деталі: Верещук зазначає, що ігноруючи звернення керівників цих країн про гуманітарні коридори студентам, росіяни "насолоджуються приниженням цілих країн", навіть таких країн як Китай, Індія, Туреччина.

Міністр додала, що якщо 8 березня вдасться відкрити гуманітарний коридор із Сум на Полтаву, то через цей коридор витягнуть й іноземних студентів.