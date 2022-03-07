Запущено контроль цін на соціальні продукти, паливо та ліки

В Кабінеті міністрів було ухвалено рішення щодо контролю над цінами на деякі продукти, лікарські препарати та паливо﻿. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час звернення 7 березня, повідомляє Ділова столиця.

Відтепер, згідно з рішенням Кабінету міністрів, обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою дозволено здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.