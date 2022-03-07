Україна отримала від союзників майже 20 тис. ракет - CNN

Сполучені Штати Америки та країни-члени НАТО відправили в Україну 17 тисяч протитанкових ракет і дві тисячі ракет для зенітних комплексів Stinger, повідомляє Дзеркало тижня.

Як пише CNN із посиланням на американського високопосадовця, Україна почала отримувати військову допомогу задовго до російського вторгнення 24 лютого. Від початку вторгнення 14 країн направили Києву оборонну допомогу.

За словами співрозмовника журналістів, левову частку пакету допомоги США на 350 млн доларів вже доставили в Україну, за тиждень після схвалення Білим домом.