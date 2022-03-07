Понад 150 за долар: падіння рубля продовжується

7 березня курс рубля впав до долара і євро до рекордних позначок. Про це свідчать дані позабіржового ринку Forex, повідомляє Корреспондент.

До вечора долар коштував 150 рублів, євро торгувався за 164,5 руб. За добу євро і долар зміцнилися до рубля на 22-23%.

4 березня Банк Росії знизив офіційні курси долара і євро до 105,8124 і 116,5312 руб. відповідно, повідомлялося, що вони діятимуть з 5 березня.

ЦБ призупинив торги на всіх ринках Московської біржі до 9 березня.

У китайському онлайн-магазині AliExpress курс рубля перевищив уже 179 рублів за долар.

Нагадаємо, за даними російського видання The Bell, обвал рубля стався 7 березня через новини про серйозний розгляд варіанта ембарго на імпорт нафти з Росії. На цій же новині котирування Brent зашкалили за 130 доларів за барель.

Адміністрація США всерйоз вивчає варіанти ембарго, а також вплив цього заходу на внутрішній ринок. Масштаб і термін заборони російської нафти ще не визначено, але не виключено, що США підуть на цей крок самостійно, без Європи, яка є більш залежною від російської нафти.