Украина получит почти €40 млн гумпомощи от Германии

Німеччина планує виділити Україні 38,5 млн євро каналами Міністерства розвитку та економічного співробітництва ФРН ​​на екстрені служби України﻿. Про це заявила очільниця відомства Свенья Шульце під час зустрічі Ради ЄС у Монпельє, повідомляє Ділова столиця.

За її словами, на Україну насувається гуманітарна катастрофа.

"Війна Путіна приносить незмірні страждання жінкам, чоловікам і дітям" , – додала Шульце.

Вона зазначила, що Міністерство розвитку та економічного співробітництва ФРН "гнучко відреагувало" і негайно виділило кошти на загальну суму 38,5 мільйонів євро (на сьогоднішній день) для захисту від катастроф і забезпечення конкретних цивільних завдань.

Пакет першої допомоги у розмірі 4,5 млн євро спрямований на цивільний захист.

Йдеться, зокрема, про оснащення пожежної охорони захисним одягом, дихальними апаратами, вогнегасниками та іншим обладнанням тощо.

Подальші заходи допомоги будуть реалізовані незабаром. Вони передбачають підтримку українських муніципалітетів, у тому числі з розміщення та облаштування внутрішньо переміщених осіб.

Йдеться і про закупівлю в ЄС таких товарів, як генератори, резервуари для води або намети.