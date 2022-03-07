ДСНС: війська РФ обстріляли житлові будинки в Миколаєві, є жертви

Російські загарбники обстріляли будинки мирних жителів та склад із овочами у Миколаєві. В результаті одна людина загинула. Про це інформувало ДСНС у Миколаївській області, повідомляє Корреспондент.

"Рятувальники 1 та 5 державних пожежно-рятувальних частин 2 ДПРЗ Головного управління ДСНС України в Миколаївській області ліквідували спалах на території приватних домоволодінь та одну пожежу складського приміщення з овочами одного з підприємств" , - сказано в повідомленні.

Ворожий снаряд потрапив до будинку на пров. Військовому. Житло з чоловіком усередині різко спалахнуло. Рятувальники загасили пожежу на площі 40 кв. м, але врятувати людину не вдалося. Наразі аварійні роботи продовжуються.