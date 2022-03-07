Британія надасть Україні ще 175 млн. фунтів стерлінгів

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що Україні буде надано ще 175 мільйонів фунтів стерлінгів, більшість з яких буде передана безпосередньо українському уряду, повідомляє Ділова столиця.

Як пише Sky News, загальна сума підтримки Британії, оголошена наразі, становить 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Вже через 12 днів стає ясно, що Путін зробив прорахунок, він недооцінив українців, їхній героїчний опір, він недооцінив їхнього лідера і недооцінив єдність Заходу" , — сказав Джонсон.

Він додав, що Британія, Нідерланди та Канада "мобілізували більш практичну та постійну підтримку України".

"Ця міжнародна група підтримки координуватиме зусилля міжнародного співтовариства для надання довгострокової та непохитної допомоги зараз і в майбутньому. Це момент для друзів України створити коаліцію гуманітарної, економічної та оборонної військової підтримки, щоб забезпечити невдачу Путіна" , — сказав Джонсон.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висунув список вимог з шести пунктів у відповідь на вторгнення Росії в Україну, починаючи від гуманітарної допомоги Україні і закінчуючи якнайбільшим економічним тиском на Москву.