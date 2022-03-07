Подоляк розповів про підсумки переговорів між Україною та РФ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори України та Росії на території Білорусі закінчилися, повідомляє Новое время.

"Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації [будуть] продовжені" , - написав Подоляк у Twitter.

За його словами, результатів, які б суттєво покращували ситуацію, поки що немає, але консультації триватимуть.