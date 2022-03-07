Поранених російських військових звозять у глиб Росії - CIT

Засновник російської незалежної аналітичної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв заявив, що російських військових, поранених під час повномасштабної війни, яку РФ розв’язала в Україні, звозять до Москви, Воронежа та Санкт-Петербурга, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю телеканалу "Настоящее время" Левієв сказав, що, на його думку, з початку повномасштабного вторгнення в Україну було поранено не менше 5 тисяч російських солдатів, убито — більше тисячі.

"...Ми бачимо, що задіяні госпіталі не тільки в Білорусі та в Криму, але бачимо привезення поранених і до Москви, до Воронежа, Санкт-Петербурга. Привезення поранених є вже і в глибині Росії. Наші оцінки щодо поранених і вбитих зазвичай нижчі, ніж заявляють інші, тому що ми, називаючи цифри, намагаємося їх аргументувати, тому що якщо в нас запитають: "Чому ви називаєте саме таку цифру" — ми готові її доводити, а якщо називають цифру в 10 тисяч загиблих або поранених, то нам нема чим ці цифри доводити, тому в нас свої цифри" , — пояснив він.

Раніше Центр протидії дезінформації з посиланням на представництво президента в АР Крим повідомляв, що лікарні у низці міст окупованого Криму переповнені пораненими російськими військовими.

До цього російська Новая газета писала, що лікарні російського Білгорода, розташованого за пів сотні кілометрів від Харкова, припинили приймати цивільних пацієнтів — їх перепрофілюють під прийом російських військових.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого втрати окупантів склали понад 11 тисяч осіб особового складу (убитими та пораненими).