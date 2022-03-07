Бійці Міжнародного легіону вже захищають Київ

Перші добровольці Міжнародного легіону Територіальної оборони України вже розташувалися на позиціях на околицях Києва. Про це заявили у пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України, повідомляє Українська правда.

"Добровольці з США, Великобританії, Швеції, Литви, Мексики, а також Індії. Далі буде…" , - інформують Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.

Раніше запрацював сайт, який містить усю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які бажають приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.