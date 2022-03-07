Росія обходить санкції за допомогою ізраїльскої авіакомпанії

Після того, як провідні платіжні системи Visa і Mastercard заявили про відхід із Росії на тлі масштабного вторгнення військ РФ в Україну, провідна ізраїльська авіакомпанія El Al дозволила росіянам оплачувати свої послуги картками системи "Мир"﻿. На це звернув увагу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Ділова столиця.

"Поки світ запроваджує санкції проти Росії за її варварське звірство в Україні, дехто воліє заробляти гроші, просякнуті українською кров’ю. От авіакомпанія El Al Israel приймає платежі в російській банківській системі "Мир", що призначена для ухиляння від санкцій. Це аморально та є ударом по українсько-ізраїльських відносинах" , – написав Кулеба у твітері.

Також він поширив скріншот із доказом присутності карток "Мир" у системі бронювань ізраїльської авіакомпанії.