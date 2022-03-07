СБУ: військовим РФ наказали розстрілювати цивільних

Служба безпеки України оприлюднила відео з російським полоненим, який заявив, що армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні, повідомляє Укрiнформ.

«Армія рф має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні. Такий же карт-бланш на розстріл даний щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей. Про це на відео СБУ говорить один із російських загарбників, якого підстрелили свої» , - поінформувало відомство в Телеграм.

Зазначається, що в перший же день війни колона цього загарбника отримала наказ оточити Харків, і що всіх цивільних, хто намагався виїхати, розстрілювали.

«Та коли на місце під’їхали українські силовики, і зав’язався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці. Їхні ж колеги не оцінили такий прояв гуманності і відкрили вогонь по своїх. Убили жінку та офіцера, а солдата на відео – поранили в ноги. І він залишився в живих, бо його вивезла дочка вбитої українки» , - поінформували у спецслужбі.

У СБУ зазначили, що наразі цей чоловік - важливий свідок звірств загарбників, які документуються слідчими СБУ і будуть передані в суд.