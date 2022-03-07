Голова ОДА Миколаєва: у в/ч потрапила ракета, щонайменше 8 загиблих

Глава Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що крилата ракета РФ Калібр поцілила у військову частину, де спали українські солдати, повідомляє Українська правда.

"Засранці о 5.15 ранку атакували наше місто. Підло і цинічно, коли люди спали. Калібр крилата ракета прилетіла до 79-ї бригади, де солдати в казармі просто спали. За підсумками дня загинули вісім людей, вісім пропали безвісти, 19 поранені, дані по цивільних уточнюються" , - сказав Кім у своєму відеозверненні.

Щодо бою, Кім розповів, що українська артилерія героїчно відбила місто. Голова Миколаївської ОДА додав, що окупанти мали команду взяти Миколаїв за будь-яку ціну.