Розвідка оприлюднила список пілотів РФ, що бомблять міста України

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило список особового складу Повітрняно-космічних сил РФ, який завдає авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України, повідомляє Новое время.

Там оприлюднили фотографії льотчиків-окупантів, їхні номери, адреси, дані документів та посилання на акаунти в соцмережах.