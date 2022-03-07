Розвідка оприлюднила список пілотів РФ, що бомблять міста України
Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило список особового складу Повітрняно-космічних сил РФ, який завдає авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України, повідомляє Новое время.
Там оприлюднили фотографії льотчиків-окупантів, їхні номери, адреси, дані документів та посилання на акаунти в соцмережах.
"Гарантуємо, що ви сповна відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо: жоден злочин не залишиться безкарним", — наголосили в ГУР МО.