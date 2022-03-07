ДСНС: у Житомирі та Черняхові після авіаударів спалахнули нафтобази

Під час нанесення двох авіаударів у понеділок, 7 березня, російські окупанти влучили в нафтобази в Житомирі та селищі Черняхів. Попередньо, постраждалих тчи загиблих немає, повідомляє Новое время.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, атака сталася близько 20:00. Унаслідок авіаудару в Житомирі загорілися резервуари ємністю 10 м. куб. Загалом на території нафтобази їх 9. До гасіння пожежі залучили 30 осіб та 7 одиниці техніки ДСНС. Станом на 21:30 її вдалося локалізувати.

У Черняхові загорілося два напівпорожні резервуари ємністю по 2 тис. м. куб. За 500−600 метрів розташовані приватні житлові будинки, з яких евакуювали людей. Ліквідують пожежу 24 особи, залучили 5 одиниць техніки.