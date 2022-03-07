Кулеба підтвердив зустріч із Лавровим 10 березня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 10 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо пан Лавров налаштований на серйозну предметну розмову, то я до неї теж готовий, тому що я готовий говорити з будь-яким заради того, щоб в Україні встановився мир і не вбивали українських громадян і не валили наші міста та села" , - сказав Кулеба. ефірі національного телемарафону у понеділок.

Міністр наголосив, що якщо Лавров налаштований на серйозну розмову, то вони, як дипломат із дипломатом, серйозно поговорять, а якщо він почне повторювати абсурдну пропаганду, то почує від глави МЗС України сувору правду, на яку заслуговує.

"Перші слова до пана Лаврова будуть дуже простими. Я йому скажу: "Пан Лавров, я вважаю, що цю зустріч я проводжу зі співучасником, співорганізатором злочину агресії проти України. Разом з тим на цих переговорах ви можете зупинити або принаймні зробити спробу зупинити цей злочин, тому давайте серйозно поговоримо". Якщо він налаштований на серйозну розмову, то ми, як дипломат із дипломатом, серйозно поговоримо. Якщо він почне повторювати ту ж абсурдну пропаганду, яка останнім часом від нього звучить, тоді він від мене почує сувору правду, на яку заслуговує" , - заявив Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що у четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч міністрів закордонних справ Туреччини, України та Росії.