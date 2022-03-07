Я залишаюся на Банковій: Зеленський записав новt відеозвернення

Президент Володимир Зеленський записав нове звернення зі свого кабінету на Банковій та наголосив, що знаходиться у Києві і не збирається їхати, повідомляє Новое время.

"Сьогодні 12-й вечір нашої боротьби та захисту. Ми всі на місцях, всі працюємо – кожен там, де повинен. Я в Києві, моя команда зі мною. Тероборона – на місцях, військові – на позиціях" , - наголосив глава держави.

Він додав, що не ховається і нікого не боїться:

"Я залишаюся в Києві, на Банковій, не ховаючись. І нікого не боюсь. Стільки, скільки потрібно, щоб перемогти в цій війні!".

Володимир Зеленський раніше заявляв, що російське командування визначило його як ціль №1 після початку повномасштабного вторгнення в Україну. За даними The Times, на президента скоїли щонайменше три замахи від початку оголошення війни Росією, але ці плани зірвалися через дії співробітників ФСБ, які виступають проти війни.