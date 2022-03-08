Зеленський відкликав українських миротворців з усіх місій у світі

Україна відкликає всіх своїх військових, які працюють у миротворчих місіях світу. Про це йдеться в указі, фотокопію якого розмістив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

"Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців - високопрофесійних військових - з усіх місій у світі. Разом з обладнанням. Для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії.Слава Україні!" - пише Сибіга.

Указ набирає чинності з опублікування.