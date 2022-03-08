Строковикам додатково платитимуть 30 тис. на місяць

Військовослужбовцям строкової служби у період дії воєнного стану доплачуватимуть винагороду в розмірі 30 тисяч гривень на місяць, повідомляє Українська правда.

"Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови від 28 лютого 2022 року № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану", якими виключив обмеження щодо виплати військовослужбовцям строкової служби на період дії воєнного стану додаткової винагороди 30 000 гривень щомісячно", - сказано у повідомленні.

Постановою передбачено, що в умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн у розрахунку на місяць.