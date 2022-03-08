Світовий банк затвердив понад 700 млн доларів для України

Світовий банк затвердив додатковий пакет підтримки для України на 723 млн доларів, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Світового банку.

Пакет складається з додаткового кредиту на 350 млн доларів і гарантій на суму 139 млн, 134 млн грантового фінансування і 100 млн паралельного фінансування.

Швидка виплата підтримки допоможе уряду надавати критично важливі послуги, включаючи заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення.

Уточнюється, що підтримка Світового банку була збільшена за рахунок гарантій Нідерландів та Швеції.

134 млн внесли Британія, Данія, Латвія, Литва та Ісландія до започаткованого Світовим банком трастового фонду (MDTF).

100 млн паралельного фінансування до пакета підтримки прив’язує Японія.