Японія розширила санкції проти Росії та Білорусі

Міністерство закордонних справ Японії оголосило у вівторок про розширення списку юридичних та фізичних осіб Росії та Білорусі, проти яких запроваджуються санкції, повідомляє Новое время.

До списку включені 20 росіян і дві російські компанії, зокрема прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, заступники глави президентської адміністрації Дмитро Козак і Сергій Кирієнко, голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, російські бізнесмени Алішер Усманов, Геннадій Тимченко і брати Ротенберги, а також "Агентство інтернет-досліджень" та ПВК "Вагнер".

Також Японія забороняє експорт нафтопереробного обладнання в Росію.

До білоруського списку санкцій внесли ще 12 фізичних осіб та 10 юридичних.

На початку березня Японія ввела санкції проти керівництва Кремля через війну проти України. Під санкції, зокрема, потрапили президент РФ Володимир Путін, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до її міжнародної ізоляції. США, ЄС, Британія, Канада та інші країни вже запровадили кілька пакетів жорстких санкцій проти країни. Десятки компаній оголосили про повне або часткове припинення діяльності в Росії .