Очільник Сумської ОВА: внаслідок авіаудару загинули діти

Жертвами російських бомбардувань житлових кварталів у Сумах стали, зокрема, й діти. Точна кількість жертв поки невідома, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він підкреслив, що ввечері відбувся авіаналіт.

"Відбувалося авіабомбардування передмість міста Суми. Були розбомблені житлові будинки в деяких населених пунктах. І просто майже в центрі міста Суми, на вулиці Роменській, було бомбовим попаданням знищено кілька будинків. Повністю стерто з лиця землі. Це приватні будинки. Є загиблі. На жаль, є загиблі діти", - розповів глава ОВА.
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