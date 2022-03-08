Очільник Сумської ОВА: внаслідок авіаудару загинули діти
Жертвами російських бомбардувань житлових кварталів у Сумах стали, зокрема, й діти. Точна кількість жертв поки невідома, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Він підкреслив, що ввечері відбувся авіаналіт.
"Відбувалося авіабомбардування передмість міста Суми. Були розбомблені житлові будинки в деяких населених пунктах. І просто майже в центрі міста Суми, на вулиці Роменській, було бомбовим попаданням знищено кілька будинків. Повністю стерто з лиця землі. Це приватні будинки. Є загиблі. На жаль, є загиблі діти", - розповів глава ОВА.