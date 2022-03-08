ООН: кількість біженців з України перевищила 1,7 млн людей

1,7 мільйона українців залишили країну з початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Новое время.

Про це заявили в Агентстві ООН у справах біженців (UNHCR).

"Гуманітарна допомога має враховувати унікальні потреби жінок та дівчаток; залучати жінок до процесу прийняття рішень; приділяти першочергову увагу захисту від гендерного насильства" , - наголосили в UNHCR.

За словами високого представника Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, через війну з України до країн ЄС може приїхати до 5 млн осіб.