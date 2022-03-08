Пентагон: військову допомогу Україні постачають США та ще 14 країн

Наразі військова допомога Україні надходить із 15 країн світу, заявив журналістам прессекретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він підтвердив на брифінгу, що США продовжують відправку військових вантажів до України, додавши, що "це стосується не лише нас, а й 14 інших країн". За його словами, у США впевнені, що "ці вантажі потрапляють до рук українських військових".

Кірбі сказав, що міністр оборони США Ллойд Остін "минулими вихідними наказав направити зі Сполучених Штатів додатково приблизно 500 військовослужбовців США до місць дислокації в Європі для посилення сил США, які вже знаходяться на східному фланзі НАТО".

Цей персонал "буде розміщений таким чином, щоб реагувати на нинішню обстановку навколо України та зміцнити потенціал стримування та оборони альянсу НАТО".

"Ці заходи носять тимчасовий характер і постійно коригуватимуться відповідно до вимог, які диктуватимуть умови" , - зазначив чиновник.