Австралія відмовляється від російської нафти та розширює санкції

Уряд Австралії вводить нові санкції проти російських пропагандистів, які фейками намагаються виправдати війну проти України. Також найбільші компанії країни відмовляються купувати у РФ нафту, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Австралії Меріс Пейн.

"Уряд Австралії вводить нові санкції проти московських пропагандистів і розповсюджувачів дезінформації, які намагаються узаконити нічим не спровоковане і невиправдане вторгнення Росії за допомогою брехливих наративів, таких як "денацифікація" України" , - йдеться в заяві відомства 8 березня.

Як зауважили в австралійському МЗС, разом з партнерами "ми витіснимо Росію з нашої економіки, ланцюжків поставок і ефіру".

Новий портфель санкцій накладе цільові фінансові обмеження на Збройні Сили РФ, а також цільові фінансові санкції та заборону на поїздки стосовно ще 6 високопоставлених російських воєначальників, відповідальних за нанесення морських, наземних і повітряних ударів по Україні.

Зараз уряд Австралії вводить санкції щодо 10 російських пропагандистів. Їх імена в повідомленні відомства не вказані.

Минулого тижня країна також ввела адресні фінансові санкції ще стосовно 11 фінансових установ, що мають економічне значення для Росії, включаючи центральний банк Росії.