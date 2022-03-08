Австралія відмовляється від російської нафти та розширює санкції

Австралія відмовляється від російської нафти та розширює санкції

Уряд Австралії вводить нові санкції проти російських пропагандистів, які фейками намагаються виправдати війну проти України. Також найбільші компанії країни відмовляються купувати у РФ нафту, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Австралії Меріс Пейн.

"Уряд Австралії вводить нові санкції проти московських пропагандистів і розповсюджувачів дезінформації, які намагаються узаконити нічим не спровоковане і невиправдане вторгнення Росії за допомогою брехливих наративів, таких як "денацифікація" України", - йдеться в заяві відомства 8 березня.

Як зауважили в австралійському МЗС, разом з партнерами "ми витіснимо Росію з нашої економіки, ланцюжків поставок і ефіру".

Новий портфель санкцій накладе цільові фінансові обмеження на Збройні Сили РФ, а також цільові фінансові санкції та заборону на поїздки стосовно ще 6 високопоставлених російських воєначальників, відповідальних за нанесення морських, наземних і повітряних ударів по Україні.

Зараз уряд Австралії вводить санкції щодо 10 російських пропагандистів. Їх імена в повідомленні відомства не вказані.

Минулого тижня країна також ввела адресні фінансові санкції ще стосовно 11 фінансових установ, що мають економічне значення для Росії, включаючи центральний банк Росії.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics