Президент Чехії Земан нагородить Зеленського орденом

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що нагородить президента України Володимира Зеленського найвищою державною нагородою республіки — орденом Білого лева, повідомляє Новое время.

Про це Земан заявив 7 березня на врученні державних нагород.

"Неподалік наших кордонів вирує війна. Війна, спровокована російською агресією проти України. Я вважаю важливим скористатися цією можливістю, щоб згадати про народ України. Саме тому сьогодні у дворі Празького Граду майорить український прапор, саме тому вперше прозвучав український гімн, і саме тому ми попросили вас допомогти матеріально, наприклад, через Католицьку благодійну організацію, аби допомогти українським біженцям" , – зазначив він.

Земан додав, що нагородить Зеленського орденом Білого лева, тому що "український президент виявив мужність та відвагу".

"І хоча США пропонували його евакуювати, він залишився в столиці своєї країни, звідки керує її обороною" , - заявив чеський президент.

Земан довгий час вважався одним із найбільш проросійських політиків у Євросоюзі. За кілька днів до нападу Росії на Україну він заявляв, що цього не станеться, оскільки "росіяни не збожеволіли".

У день початку повномасштабного вторгнення РФ до України чеський президент визнав, що помилявся. Він назвав російського диктатора Володимира Путіна, "божевільним", якого потрібно ізолювати, та закликав відключити Росію від SWIFT.