Курс валют НБУ на 8 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 8 березня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 7 березня залишається стабільним на рівні 29.25 за 1 долар.

Євро не змінився і його курс склав 33.17 за 1 євро.

Курс рубля залишається стабільним лише на рівні 3.64 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів не змінився і становить 39.74 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 31.81 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 7.30 за 1 польський злотий.