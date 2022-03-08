ЄС розглядає режим Лукашенка як співагресора у війні РФ проти України

Євросоюз розглядає режим Лукашенка у Білорусі як співагресора у війні, яку Росія веде проти України, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у заяві ЄС, висловленій під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у понеділок у Відні.

"Повномасштабна війна президента Путіна проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН і підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Історична резолюція ГА ООН минулого тижня показала, що міжнародне співтовариство єдино виступає проти російської загарбницької війни. Росія, за участю режиму Лукашенка в Білорусі як співагресора, несе повну відповідальність за жертви серед людей, поранення та руйнування", - йдеться у заяві.

Євросоюз виступив з вимогою до Росії негайно припинити свої військові дії, вивести всі свої війська з усієї території України та повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України у межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Також Росія повинна припинити свою кампанію дезінформації та кібератак.