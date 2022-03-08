Дуда: дух українців не зламати руйнуванням будинків

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що дух захисників України не зламати руйнуванням будинків і вбивствами мирних жителів.

Про це він написав у Twitter.

"Якщо Путін думає, що руйнуючи будинки та вбиваючи мирних жителів, російська армія зламає волю та дух захисників України, він глибоко помиляється. Як мені сказав Володимир Зеленський, кожен зруйнований будинок і кожна наступна жертва, вбита російською ракетою, збільшує опір у захисників і волю до перемоги" , - написав Дуда.