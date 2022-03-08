Зеленський попередив, що війна не зупиниться в Україні

Президент України Володимир Зеленський попередив країни Заходу, що війна не зупиниться в Україні. Посягання на свободу може торкнутися весь інший світ.﻿ Про це, посилаючись на його інтерв'ю телеканалу ABC News, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Зеленський знову підкреслив необхідність забезпечення безпеки повітряного простору України, до чого він закликав США і НАТО, але безрезультатно.

"Ми не можемо дозволити Росії діяти так. Вони нас бомблять, обстрілюють, надсилають ракети, вертольоти, винищувачі - багато чого" , - сказав Зеленський.

Він вважає, що президент США Джо Байден "може зробити більше", щоб зупинити війну.

"Я впевнений, що він може, і мені хотілося б в це вірити. Він здатний на це" , - сказав Зеленський.

Відзначимо, що обласні та міські ради, а також громадяни по всій країні звертаються до глав європейських країн США і НАТО з проханням закрити небо над Україною для військової авіації Росії.